В Екатеринбурге рассказали, как оформить документы для отправки ребёнка в детский лагерь

10:22 | 28.06.2020

Фото: сообщество «ДОЛ "Изумруд"»

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга рассказали, как оформить документы для отправки ребёнка в детский лагерь. Для поездки на летний отдых ребёнку потребуется две справки: о состоянии здоровья по форме № 076/у и об эпидемическом благополучии адреса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



Обе справки оформляются заочно в поликлиниках по месту жительства за два дня до отъезда. Справку о состоянии здоровья ребёнка медработники оформят на основании ранее проведённых диагностических и лабораторных исследований. Списки детей, собирающихся на отдых в лагерь, направляют в медицинские учреждения районные оздоровительные комиссии.



Медицинские учреждения также проверят все адреса по возможному контакту с больными COVID-19. Случаи заболевания коронавирусом в доме или подъезде, где проживает ребёнок, при отсутствии клинических проявлений болезни не станут основание для отказа в поездке в загородный лагерь.



В случае недопуска ребёнка в летний лагерь медицинский персонал поликлиники уведомит об этом родителей.



В день отъезда выездные бригад медиков проведут всем детям термометрию и осмотрят их на проявление возможных катаральных явлений и наличие педикулеза. Если во время отдыха в лагере у ребёнка проявятся признаки ОРВИ, заболевший будет незамедлительно выведен из лагеря.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»