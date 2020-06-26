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10:22 | 28.06.2020
Фото: сообщество «ДОЛ "Изумруд"»
В Екатеринбурге рассказали, как оформить документы для отправки ребёнка в детский лагерь
Обе справки оформляются заочно в поликлиниках по месту жительства за два дня до отъезда. Справку о состоянии здоровья ребёнка медработники оформят на основании ранее проведённых диагностических и лабораторных исследований. Списки детей, собирающихся на отдых в лагерь, направляют в медицинские учреждения районные оздоровительные комиссии.
Медицинские учреждения также проверят все адреса по возможному контакту с больными COVID-19. Случаи заболевания коронавирусом в доме или подъезде, где проживает ребёнок, при отсутствии клинических проявлений болезни не станут основание для отказа в поездке в загородный лагерь.
В случае недопуска ребёнка в летний лагерь медицинский персонал поликлиники уведомит об этом родителей.
В день отъезда выездные бригад медиков проведут всем детям термометрию и осмотрят их на проявление возможных катаральных явлений и наличие педикулеза. Если во время отдыха в лагере у ребёнка проявятся признаки ОРВИ, заболевший будет незамедлительно выведен из лагеря.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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10:22 | 28.06.2020
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