Инцидент с Собчак в Среднеуральском женском монастыре назвали провокацией

21:16 | 27.06.2020

Скрин с видео

Инцидент с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре назвали провокацией. Такие мнения озвучили артист из «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов и представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев.



«Здесь какая-то провокация идет от Ксюши, что-то она буянит, не знаю даже толком, чего она», - сказал в разговоре с «360» Дмитрий Соколов.



А Всеволод Могучев в разговоре с изданием «Подъем» выразил мнение, что Ксения Собчак спровоцировала скандал ради продвижения собственного фильма.







«Ксению никто не бил. Она устроила истерику и устроила скандал. И насколько я понимаю, это была отличная пиар-кампания. Могу это оценить, как очень профессиональный пиар-ход перед выпуском документального фильма, связанного с отцом Сергием. Благодаря этому ее фильм сможет собрать большое количество просмотров», - цитирует Могучева «Подъем».



Напомним, сегодня Ксения Собчак заявила, что на съёмочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре. Туда они приехала, чтобы пообщаться с отцом Сергием.



Видео и скрин видео: Telegram-канал «Кровавая барыня».

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