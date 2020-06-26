Новости дня
19:53 | 27.06.2020
Фото: страница Ксении Собчак в Instagram
В Екатеринбургской епархии прокомментировали нападение монахов на Собчак
Представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев заявил, что Ксении были не рады, а помыслы ее были «далеки от чистых» - ей была нужна лишь провокация, отмечает священнослужитель. Он уверен, что поведение Ксении мотивировано повышением просмотров ролика на YouTube.
В свою очередь, телеведущая завила, что снимала фильм не о Сергии, а об избиении детей в Среднеуральском женском монастыре. По словам Ксении, об этом рассказывали бывшие послушники. Съемочная группа приехала на кладбище к монахине, которая была наставницей одной из героинь фильма.
«Цель была запугать и отнять аппаратуру, расставлены люди по всему лесу. Выглядит все, как православный Талибан. Я была в Северной Корее, было менее страшно», - рассказала Собчак.
Напомним, сегодня на телеведущую Ксению Собчак и ее команду напали монахи Среднеуральского женского монастыря. На место приехали сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства и детали произошедшего.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
27.06.2020
19:53 | 27.06.2020
В Екатеринбургской епархии прокомментировали нападение монахов на Собчак
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