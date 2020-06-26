ГИБДД Екатеринбурга разыскивает виновника ДТП, в котором пострадали пешеходы

18:48 | 27.06.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев и фигуранта ДТП с пострадавшими пассажирами на Бардина, 21А, сообщают в Отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 июня. Неизвестный, управляя предположительно темным отечественным автомобилем, сбил двух девушек 17 и 18 лет на парковке продуктового магазина «Верный» и скрылся с места происшествия.



По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля, в связи с чем и произошло ДТП.



Пострадавшие самостоятельно обратились в медицинские учреждения с ушибами и ссадинами.



Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего, а также разыскивают очевидцев и виновника ДТП.



Если вам что-либо известно о происшествии или водителе автомобиля, просим сообщить по номерам 8-912-298-01-04 или 02. Госавтоинспекция Екатеринбурга гарантирует конфиденциальность.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»