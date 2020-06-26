В Свердловской области на коронавирус обследовались более 500 тысяч человек

18:17 | 27.06.2020

Фото: yandex.ru

По данным на 27 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10592 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9960 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 543330. Обследовано всего 506454 человека.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»