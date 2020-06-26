Жителя Екатеринбурга осудят за похищение арендованного автомобиля

18:08 | 27.06.2020

Фото: avtootzivi.ru

Прокуратура Березовского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего екатеринбуржца. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).



Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Обвиняемый, не имея финансовой возможности вернуть долг своему знакомому из Екатеринбурга в размере 280 тысяч рублей, предложил последнему забрать автомобиль по заниженной стоимости, на что кредитор дал свое согласие, сообщает прокуратура Свердловской области.



Получив положительный ответ, обвиняемый нашел в Интернете объявление жительницы Режа о сдаче в аренду иномарки стоимостью 460 тысяч рублей с правом выкупа. Мужчина заключил с собственницей автомобиля договор аренды сроком на один год и внес предоплату в размере 21 тысяча рублей за две недели пользования автомобилем. В этот же день обвиняемый получил машину и документы, которые и передал знакомому в качестве погашения долга.



Для демонстрации правомерности сделки мужчина показал знакомому поддельный договор купли-продажи, заключенный им с арендодательницей из Режа. Иномарка была оценена в 350 тысяч рублей, поэтому знакомый обвиняемого возместил ему разницу в размере 70 тысяч рублей.



Затем автомобиль был продан новым собственником третьим лицам, которые пытались перегнать машину в Республику Казахстан для перепродажи. Однако ничего не вышло: ранее хозяйка автомобиля вставила в транспортное средство маячок, по которому сотрудники полиции и отследили передвижение иномарки; пограничники задержали автомобиль.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»