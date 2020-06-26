Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,97 балла

16:32 | 27.06.2020

Фото: yandex.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся более, чем на одну десятую пункта по сравнению со вчерашним днем. Сегодня Rt — 0,97. Накануне коэффициент составлял 0,85 балла.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 24 июня – 181; 25 июня – 192; 26 июня – 193; 27 июня – 216. Сумма – 782.



Дата – количество заболевших: 20 июня – 224; 21 июня – 207; 22 июня – 197; 23 июня – 182. Сумма –810.



Rt – 782/810=0,965



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»