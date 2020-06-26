Новости дня
15:02 | 27.06.2020
Фото: pikabu.ru
МЧС: в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
Во время грозы необходимо закрыть все окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться мобильными телефонами. Во время грозы не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой.
«Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря»,- oтмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Также сообщается, что находясь в помещении при граде нужно держаться как можно дальше от окон. Если град застал вас на улице – необходимо выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин. Прятаться под деревьями не нужно – помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и ветер могут поломать ветви деревьев.
Если вы находитесь в автомобиле – держитесь дальше от стекол, желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети – их необходимо закрыть своим телом и также прикрыть глаза. Лучше всего лечь на пол (если позволяют габариты салона).
Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Однако предварительно осмотритесь, нет ли поблизости укрытия (мосты, эстакады, гаражи, крытые стоянки). Если нет – убедитесь, что вы не находитесь посреди проезжей части, и, по возможности, прижмитесь ближе к ее краю. Ни в коем случае не покидайте автомобиль во время града.
«О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112"»,- уточнили в пресс-службе.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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