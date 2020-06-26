В Екатеринбурге проголосовать по Конституции можно на вокзале и в аэропорту

14:12 | 27.06.2020

Фото: bbc.com

В Екатеринбурге проголосовать по поправкам в Конституцию можно на временных участках в зданиях железнодорожного вокзала и аэропорта Кольцово.



Сделать это получится у тех, кто предварительно подал заявление о голосовании по месту своего нахождения (преимущественно пассажиры и работники вокзала и аэропорта).



Председатель участковой избирательной комиссии, работающей в здании аэропорта, рассказал, что за первые два дня проголосовали 14 человек. Большая часть из них – работники предприятий, расположенных неподалёку.



На участке в здании вокзала проголосовавших пока меньше. Однако, по словам председателя участковой комиссии Татьяны Кашиной, всего изъявили желание проголосовать на участке в здании вокзала 37 человек. Работникам вокзала разрешено проголосовать на участке, даже если предварительно они не подавали соответствующее заявление.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»