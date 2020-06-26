В Екатеринбурге ещё 113 человек заболели коронавирусом

13:03 | 27.06.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 27 июня, в Екатеринбурге за сутки зарегистрировали ещё 113 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



В Свердловской области за последние сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентом. Число смертей возросло до 90 (+5 за сутки). Выписались из больниц по выздоровлению с начала пандемии уже 7009 человек (+223).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»