На Среднем Урале скончались 90 человек с коронавирусом

12:53 | 27.06.2020

Фото: Валентина Ваганова

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали пять новых случаев смерти пациентом с ранее подтверждённым коронавирусом. Общее число скончавшихся в регионе достигло 90.



На Среднем Урале за сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентом. Выписано 223 человека. Всего уральские врачи вылечили 7009 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»