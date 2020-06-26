В Первоуральске разыскивают пропавшего мужчину

11:58 | 27.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Первоуральске пропал 45-летний Вячеслав Лягин. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», с 25 июня его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, полное телосложение, голубые глаза, тёмно-русые волосы. В момент исчезновения был одет в чёрную кожаную куртку, синие джинсы, бежевую рубашку и чёрные туфли.



Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7-932-125-91-88.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»