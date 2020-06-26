На Среднем Урале произошло смертельное ДТП

Фото: скриншот видео с регистратора Volvo

Сегодня утром, около 7:00, на 307 км автодороги Пермь - Екатеринбург произошла авария, в результате которой погибли два человека.Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель грузовичка Hyundai Porter, двигавшегося со стороны Перми в направлении Екатеринбурга, начал совершать обгон и врезался в дорожное ограждение, после чего произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo.В результате ДТП погибли женщина-пассажир Hyundai и мужчина-водитель Hyundai, оба жители Нижнесергинского района.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Движение для транспортных средств в районе 307 км автодороги Пермь - Екатеринбург временно затруднено. Сотрудники ГИБДД проводят распорядительно-регулировочные действия.