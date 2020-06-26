В Цыганском посёлке Екатеринбурга ночью горели два дома

10:52 | 27.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью, около 2:00, в Екатеринбурге в Цыганском посёлке произошёл пожар. Огонь уничтожил деревянный дом на улице Шекспира, 24 и перекинулся на крышу дома №22.



До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировлись 12 человек, в том числе пять детей. В тушении пожара были задействованы семь единиц техники и 26 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Тушение осложнялось удалённостью водоисточников от места пожара. Был организован подвоз воды.



По неподтверждённым данным, причиной возгорания мог стать поджог. Как сообщает «Областная газета», во время тушения произошёл конфликт между жителями посёлка и предполагаемым поджигателем. По словам местных жителей, в руках у этого мужчины был топор, а во время пожара он громко общался по видеосвязи, обсуждая инцидент с неизвестным лицом.



Сотрудники полиции на месте провели опрос свидетелей, предполагаемого поджигателя доставили в отдел полиции №8 для выяснения и уточнения всех обстоятельств происшествия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»