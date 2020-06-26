Пьяный водитель в Екатеринбурге протаранил бетонное ограждение на Кольцовском тракте

10:23 | 27.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Минувшей ночью, около 02:00, в столице Урала на шестом километре Кольцовского тракта произошло ДТП. Об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2114 ехал со стороны Екатеринбурга и врезался в бетонное ограждение разделительной полосы. По данным Госавтоинспекции, за рулём находился 19-летний безработный екатеринбуржец. Его водительский стаж составляет около года. За этот год он уже 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. 11 из этих штрафов молодой человек не оплатил.



Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии молодой человек был нетрезв.



В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка, ехавшая на заднем пассажирском сидении. С подозрением на травму головы и перелом носа она была доставлена в больницу.



По словам водителя, машину он взял у друга, чтобы покататься по городу. В салоне, помимо пострадавшей девушки, находились ещё два пассажира. Во время движения молодой человек отвлёкся от управления, попросив пассажира, находящегося справа, подержать руль. Пассажир не справился с управлением и врезался в ограждение.



Для оказания помощи пострадавшим на место аварии выезжали сотрудники МЧС. Более подробные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»