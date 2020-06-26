Новости дня
10:11 | 27.06.2020
Фото: infosmi.net
Возле ЦГКБ № 24 в Екатеринбурге кареты «скорой» встали в пробку
«18 машин в течение нескольких минут находились на территории ЦГКБ № 24. Это связано с тем, что одновременно было зафиксировано несколько вызовов в Чкаловском районе. Это повлекло за собой одномоментное обслуживание бригадами скорой медицинской помощи в ЦГКБ № 24, в то время как на территории других КТ-центров (ГКБ № 14 и областной противотуберкулезный диспансер) машины скорой помощи отсутствовали»,- рассказали в Управлении здравоохранения Екатеринбурга.
Сотрудники подстанции сообщили, что образовавшуюся пробку за короткое время ликвидировали.
Такая проблема возле больницы № 24 возникает уже второй раз. Ранее это было вызвано тем, что один из приёмных покоев для пациентов с COVID-19 временно ограничил свою работу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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