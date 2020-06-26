На Урале без вести пропал мужчина

09:48 | 27.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области разыскивают без вести пропавшего 48-летнего Александра Девятьярова. С 23 июня его местонахождение неизвестно. Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может быть в Екатеринбурге, Первоуральске, Ижевске или в других городах области.



Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Особые приметы: хромает на левую ногу. Последний раз его видели в синей джинсовой куртке, синих джинсах, синей рубашке и чёрных кроссовках. С собой имел чёрный рюкзак.



Если вы видели пропавшего или знаете, где он может быть – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7-932-125-91-88.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»