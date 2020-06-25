В Екатеринбурге из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 10 человек

21:52 | 26.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Из-за пожара в Екатеринбурге на улице Белинского из пятиэтажки эвакуировали 10 человек, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Возгорание было зафиксировано на 2 этаже дома. На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.



«В 16:54 (мест) огонь локализован, в 17:00 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 17:37 (мест)», - сказали в МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»