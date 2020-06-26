На «Екатеринбург Арене» обновили газон

19:58 | 26.06.2020

Фото: скриншот видео / Instagram "Екатеринбург Арены"

На «Екатеринбург Арене» завершилась реновация футбольного поля. Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, натуральный газон обновили, также покрытия забеговых зон и зон за воротами заменили на искусственные.



Отметим, что реновация проводилась впервые с момента реконструкции стадиона в 2017 году. При реновации специалисты срезали верхний слой газона (20 мм), поэтапно подняли искусственный ворс, внесли песок и засеяли. Для выращивания обновленного газона они использовали 600 кг семян и 345 кг удобрений.



На забеговых зонах вокруг поля часть натурального газона по периметру убрали вместе с нитями системы стабилизации, после чего подготовили основание под искусственный газон и уложили современное покрытие.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»