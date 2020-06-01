В Екатеринбурге на месяц будет закрыто движение по улице Расковой

19:41 | 26.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в связи с ремонтом тепломагистрали АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» закроет движение транспорта по улице Расковой в районе дома №196 по улице Московской. Как рассказали в администрации Екатеринбурга, ограничение продлится с 15 июля по 15 августа.



Энергетики попросили граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и обращать внимание на новые установленные знаки и указатели.



Напомним, ранее мы писали о закрытии движения транспорта на улицах Мамина-Сибиряка и Фрезеровщиков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»