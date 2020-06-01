В Свердловской области возобновят работу библиотеки и автошколы

19:10 | 26.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В связи со стабилизацией эпидемиологический обстановки в Свердловской области вновь разрешат работать библиотекам и автошколам, соответствующий указ подпишет в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев.



Кроме того, глава региона разрешил работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров.



«Профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах. Указ подпишу в ближайшее время.При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно», - написал глава региона в своем Instagram.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»