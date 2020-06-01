В Екатеринбурге на полтора месяца закроется движение по Мамина-Сибиряка

18:32 | 26.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице с 1 июля по 15 сентября будет закрыто движение транспорта по улице Мамина-Сибиряка. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» будет проводить ремонт тепломагистрали М-02.



Речь идет об участке от улицы Челюскинцев до дома №2 на улице Мамина-Сибиряка.



Жителей города просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»