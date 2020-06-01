Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 23710 граждан

18:20 | 26.06.2020

Фото: toptver.ru

В Свердловской области под наблюдением медиков из-за коронавируса находится 23710 граждан, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе подтверждено 11877 случаев коронавируса. За последние сутки COVID-19 заразились 193 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»