В Екатеринбурге перенесли сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов

17:50 | 26.06.2020

Фото: Коммерсант

В Екатеринбурге из-за распространения коронавирусной инфекции перенесли сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов, который традиционно проводится на главной площади УрФУ. Об этом сообщили в оргкомитете.



Фестиваль не начнется 1 июля, как предполагалось ранее. Сейчас обсуждаются даты 8 и 15 июля. Более точная информация появится во вторник, 30 июня. На официальном сайте уже опубликована подробная программа мероприятия.



«Мы обязательно сообщим новые даты проведения музыкального праздника, который, напомним, длится почти месяц - 24 дня», - сообщили организаторы. В том, что он в этом году состоится, они даже не сомневаются. К тому же, на официальном сайте уже опубликована подробная программа мероприятия.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»