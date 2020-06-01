В первый день голосования по поправкам в Конституцию на Среднем Урале явка составила 6,34%

17:33 | 26.06.2020

Фото: regnum

На Среднем Урале в первый день голосования по поправкам в Конституцию свой голос отдели 211 084 свердловчан. Таким образом, явка составила 6,34%, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.



Уточняется, что наибольшая явка зарегистрирована в Пышминском районе — 21,34%. Минимальный показатель в Берёзовском ГО — 3,22%. В Екатеринбурге явка в первый день голосования составила 4,05%.



Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало по всей России 25 июня. Последним и основным днём голосования станет 1 июля. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах страны. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»