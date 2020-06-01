 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:33 | 26.06.2020

Фото: regnum

В первый день голосования по поправкам в Конституцию на Среднем Урале явка составила 6,34%

На Среднем Урале в первый день голосования по поправкам в Конституцию свой голос отдели 211 084 свердловчан. Таким образом, явка составила 6,34%, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области.

Уточняется, что наибольшая явка зарегистрирована в Пышминском районе — 21,34%. Минимальный показатель в Берёзовском ГО — 3,22%. В Екатеринбурге явка в первый день голосования составила 4,05%. 

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало по всей России 25 июня. Последним и основным днём голосования станет 1 июля. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах страны. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:07 | 26.06.2020
За сутки свердловские врачи обследовали на коронавирус более 10 тысяч человек

20:56 | 26.06.2020
В Реже у председателя УИК обнаружили коронавирус. Контактов с участниками голосования он не имел

19:58 | 26.06.2020
На «Екатеринбург Арене» обновили газон

19:41 | 26.06.2020
В Екатеринбурге на месяц будет закрыто движение по улице Расковой

19:37 | 26.06.2020
Оперштаб: В Пермском крае поэтапно снимают ограничительные меры

19:10 | 26.06.2020
В Свердловской области возобновят работу библиотеки и автошколы

18:32 | 26.06.2020
В Екатеринбурге на полтора месяца закроется движение по Мамина-Сибиряка

18:20 | 26.06.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 23710 граждан

18:11 | 26.06.2020
Сотрудник ДПС в Екатеринбурге помог довести малыша с температурой в больницу

17:50 | 26.06.2020
В Екатеринбурге перенесли сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов

17:41 | 26.06.2020
Оперштаб Прикамья разрешил работу музеев под открытым небом

17:33 | 26.06.2020
В первый день голосования по поправкам в Конституцию на Среднем Урале явка составила 6,34%

17:11 | 26.06.2020
Свердловчанин нашёл на своём участке гранату времён ВОВ

16:53 | 26.06.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал мотоциклист

16:37 | 26.06.2020
День молодёжи в Свердловской области отметят онлайн

16:36 | 26.06.2020
В Перми продолжается благоустройство дворов

16:32 | 26.06.2020
С 4 июля в Пермском крае начинается поэтапное открытие детских лагерей

16:13 | 26.06.2020
Из-за сообщений о «травле» ребёнка СК проверяет гимназию Екатеринбурга

16:01 | 26.06.2020
Женщина попала под машину в Екатеринбурге

15:41 | 26.06.2020
Свердловчан ждут прохладные и дождливые выходные

15:27 | 26.06.2020
На среднем Урале прошло учение командного пункта ЗРС С-300

15:07 | 26.06.2020
В Екатеринбурге мужчину обвиняют в преступлениях десятилетней давности

14:46 | 26.06.2020
В Заречном торжественно открыли набережную Белоярского водохранилища

14:31 | 26.06.2020
На ночь в Перми будет закрыт Компрос

14:26 | 26.06.2020
Юрий Уткин ответил на вопросы пермяков

14:26 | 26.06.2020
День строителя в Екатеринбурге пройдёт с ограничением на алкоголь

14:02 | 26.06.2020
В ноябре в Екатеринбурге пройдёт фестиваль документального кино «Россия»

13:43 | 26.06.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе туристы

13:30 | 26.06.2020
В Краснокамск пришла первая «Ласточка»

13:26 | 26.06.2020
В селе Горный Щит будет закрыто движение по улице Свердлова

13:25 | 26.06.2020
Члены временной думской комиссии по пермскому транспорту утвердили план работы

13:06 | 26.06.2020
Свердловские врачи вылечили 290 пациентов с COVID-19

12:57 | 26.06.2020
В Свердловской области скончались ещё 3 человека с коронавирусом

12:55 | 26.06.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%

12:52 | 26.06.2020
Два отделения больницы им. Вагнера в Березниках переведены в режим обсервации

12:51 | 26.06.2020
В России выявили еще 6800 случаев COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 