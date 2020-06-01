День молодёжи в Свердловской области отметят онлайн

16:37 | 26.06.2020

21 июня в Свердловской области отметят День молодёжи. Празднование пройдёт дистанционно – состоятся онлайн-марафон, конкурсы, дебаты и телемосты.



Областной онлайн-марафон включит в себя тематические рубрики, посвящённые участию молодёжи в бизнесе, политике, творчестве, спорте, добровольчестве, общественной деятельности и других сферах. Кроме того, 27 июня пройдут дебаты на тему «Меры поддержки молодых предпринимателей в Свердловской области».



Ожидается, что в рамках онлайн-марафона будут организованы телемосты с муниципальными образованиями Свердловской области, конкурсы и розыгрыши.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»