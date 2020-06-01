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16:13 | 26.06.2020
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Из-за сообщений о «травле» ребёнка СК проверяет гимназию Екатеринбурга
Женщина пожаловалась, что после того, как она отказалась вносить добровольные взносы на различные нужды для школы, отношение к ее сыну резко ухудшилось – он стал подвергаться «травле». Женщина решила устроить голодовку, которая продолжается уже две недели.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, в рамках проверочных мероприятий выясняется, действительно ли имела место описанная матерью учащегося ситуация. Отмечается, что при установлении фактов нарушений со стороны администрации гимназии будет дана надлежащая правовая оценка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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