Женщина попала под машину в Екатеринбурге

16:01 | 26.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Накануне днём, около 15:30, в Екатеринбурге напротив дома № 4/2 по улице В. Высоцкого произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход.



По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser ехал вдоль улицы Новгородцевой в сторону Высоцкого и допустил наезд на 33-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеходный переход находился в трёх метах от места ДТП.



Со слов 62-летнего водителя машины, женщина попала в слепую зону автомобиля, в результате чего и произошел наезд. Женщина утверждает, что изначально иномарка стояла, а когда она начала переходить дорогу – поехала.



В результате столкновения женщина получила черепно-мозговую травму и ушибы и была госпитализирована в ГКБ № 36.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»