На среднем Урале прошло учение командного пункта ЗРС С-300

15:27 | 26.06.2020

Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Под Екатеринбургом прошло учение расчетов командного пункта зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.



В ходе трехдневного учения расчёты отработали действия по отражению авиационного налета условного противника и массированного ракетного удара в сложной обстановке. В манёврах было задействовано около 100 военнослужащих, а также свыше 20 единиц военной техники.



По замыслу тактического эпизода операторы командного пункта выполнили захват, сопровождение и уничтожение условных средств воздушного нападения противника электронными пусками.



Отметим, полк ПВО ЦВО в Свердловской области расположен около Екатеринбурга. 1 мая 1960 года его военнослужащие ракетой из ЗРК С-75 сбили самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»