В Екатеринбурге мужчину обвиняют в преступлениях десятилетней давности

15:07 | 26.06.2020

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге перед судом предстанет 42-летний уроженец одной из бывших союзных республик. Он обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и разбое.



По данным следствия, все преступления обвиняемый совершил вечером 21 марта 2010 года, находясь у дома на улице Мельникова в Екатеринбурге. Пострадавшей от действий мужчины стала 23-летняя девушка, у которой после совершения преступлений сексуального характера, обвиняемый похитил телефон. Через два дня после случившегося мужчина покинул территорию России, вылетев к себе на родину.



Личность мужчины установили, после чего он был объявлен в международный розыск. Позднее сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что мужчина сменил имя и фамилию.



В феврале 2020 года мужчина попытался вновь пересечь границу России, однако этого ему сделать не удалось. Обвиняемого задержали, после чего доставили в Екатеринбург. Его причастность к содеянному подтвердилась, в том числе, результатами молекулярно-генетической судебной экспертизы.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»