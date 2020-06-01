В Заречном торжественно открыли набережную Белоярского водохранилища

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Заречном торжественно открыли городскую набережную Белоярского водохранилища. Там появилось полноценное многофункциональное городское пространство с прогулочной зоной и ротондой, возведённой у самого выхода к воде, освещением и скамейками.Кроме того, там отремонтировали все проезды, выложили плиткой тротуары и облицевали гранитом подпорную стенку набережной, а также оборудовали спортивные и игровые площадки. Вдоль берега установили металлическое ограждение.Финансирование работ осуществлялось за счёт бюджетных средств. Затраты по проекту составили почти 35,5 млн рублей (26 млн из них из областной и федеральной казны).Кроме того, в Заречном планируются и другие работы. Город выиграл федеральный гранд в размере 70 млн рублей на реконструкцию Таховского бульвара. Уже в следующем году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на бульваре появятся пешеходные маршруты, детские и спортивные площадки и зоны для спокойного отдыха. Также, по словам главы города Андрея Захарцева, к сентябрю этого года, в муниципалитете проведут реконструкцию парка у Дома культуры и парка у памятника Петру и Февронье.