День строителя в Екатеринбурге пройдёт с ограничением на алкоголь

14:26 | 26.06.2020

Фото: оргкомитет Дня строителя

8 августа в Екатеринбурге отпраздную День строителя, в связи с чем с 11:00 до 23:00 в центре Екатеринбурга введут запрет на продажу алкоголя. Речь идёт о квадрате улиц Ленина, Малышева, Пушкина, 8 Марта.



Постановление о праздновании 8 августа Дня строителя в столице Урала подписали в городской администрации.



Ранее мероприятие проводилось в ЦПКиО им. Маяковского, но, по результатам онлайн-опроса среди представителей строительных компаний, мероприятие в 2020 году решили перенести на Плотинку.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»