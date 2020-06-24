В ноябре в Екатеринбурге пройдёт фестиваль документального кино «Россия»

14:02 | 26.06.2020

Фото: skekb.ru

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области с 23 по 28 ноября пройдёт 31-й Открытый фестиваль документального кино «Россия». Заявки на участие принимаются до 10 сентября.



Из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль перенесли почти на два месяца – ранее, как правило, он проводился в первых числах октября.



На киносмотре состоятся два конкурса – документальный и телевизионный. К участию в обоих допускаются фильмы, созданные в России и государствах постсоветского пространства не ранее 1 июня 2019 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»