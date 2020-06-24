В селе Горный Щит будет закрыто движение по улице Свердлова

13:26 | 26.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В селе Горный Щит в связи с ремонтом дороги с 16 июля по 31 августа будет закрыто движение транспорта по улице Свердлова, об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.



Ремонт искусственного дорожного покрытия будет проводиться в районе дома №13а.



Дорожники попросили жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам и обращать внимание на новые установленные знаки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»