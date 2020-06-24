Свердловские врачи вылечили 290 пациентов с COVID-19

13:06 | 26.06.2020

Фото: hantimansiysk.bezformata.com

По данным на 26 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 290 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 пациентов в регионе составляет 6786.



Напомним, в Свердловской области выявлены 11877 случаев заражения (+193 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 131 человек, в среднем – 636, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19 (за все время – 85).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»