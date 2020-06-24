В Свердловской области скончались ещё 3 человека с коронавирусом

12:57 | 26.06.2020

Фото: m24.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая смерти COVID-19. Всего в регионе скончался 85 человек с подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлено 11877 случаев заражения (+193 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 131 человек, в среднем – 636, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. Выписано из больниц 290 человек, всего в регионе врачи вылечили 6786 пациентов с COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»