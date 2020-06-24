В Свердловской области коронавирусом заразились еще 193 человека

12:46 | 26.06.2020

Фото: dp.informator.ua

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 193 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 11 877 случай новой коронавирусной инфекции.



Состояние 131 госпитализированного оценивается как тяжелое, 108 человек из них находятся в реанимационном отделении, 59 - на аппаратах ИВЛ.



Также врачи зарегистрировали ещё три смерти от коронавируса. Всего в Свердловской области с COVID-19 скончались 85 пациентов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»