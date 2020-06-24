В Екатеринбурге женщине назначили штраф за организацию незаконной миграции

11:46 | 26.06.2020

Фото: islamdag.ru

В Екатеринбурге женщине-специалисту по проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному назначили штраф за организацию незаконной миграции, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В период с ноября 2017 года по 23 апреля 2019 года женщина организовала незаконное пребывание 15 иностранцев в России путем фиктивной сдачи экзаменов.



«Организация фиктивной сдачи экзамена выразилась в подготовке фиктивных ответов от имени иностранных граждан на тестовые задания и скрытой демонстрации верных ответов на задаваемые экзаменационные вопросы. Составленные на основании полученных результатов экзаменов иностранных граждан в виде тестовых заданий, акты проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России, основам законодательства Российской Федерации и видеозаписи, подозреваемая отправляла работникам ВУЗа, введенным в заблуждение относительно обстоятельств сдачи экзаменов и уровня знаний иностранных граждан, после чего принималось решение о выдаче сертификатов», - рассказали в прокуратуре.



После этого граждане могли обратиться в МВД и получить патент, разрешение на временное проживание, вид на жительство и гражданство.



Суд назначил обвиняемой штраф в размере 150 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»