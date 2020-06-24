На суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбург прилетела Ксения Собчак

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В Екатеринбург на суд над схиигуменом Сергием (Романовым) прилетела Ксения Собчак, несмотря на то что недавно перенесла операцию на нос, об этом сообщает Е1.После заседания Собчак собирается направиться в Среднеуральск, где сейчас служит Сергий.Ранее схиигумен заявлял, что на суд приходить не собирается. Напомним, ему запретили проповедовать из-за резких высказываний о закрытии церквей во время пандемии.