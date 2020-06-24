Более 600 тысяч свердловских семей получили выплаты на общую сумму 8,7 млрд рублей

10:50 | 26.06.2020

Фото: yugopolis.ru

С апреля по указу Президента России выплаты получили более 600 тысяч свердловских семей с детьми на сумму 8,7 млрд рублей, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Также семьи получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей в июле.



«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат в 5 тысяч и 10 тысяч рублей. Подавать новое заявление не нужно», – сказала заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина.



На сегодняшний день выплаты поступили на 812 детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»