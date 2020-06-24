В Екатеринбурге оштрафовали мать, не платившую алименты ребенку

10:26 | 26.06.2020

Фото: proza.ru

В уральской столице на 150 тысяч рублей оштрафовали мать, не платившую алименты ребенку, об этом рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.



Ранее женщина уже отказывалась платить алименты. Тогда ей назначили 80 часов обязательных работ, но из них она отработала только 2. В результате за уклонение от исполнения наказания ей присудили штраф. Также матери по-прежнему необходимо отработать положенные часы и выплатить алименты.



Если женщина снова решит уклониться от наказания, то ей грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»