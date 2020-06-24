Екатеринбуржец напал на салон сотовой связи в день, когда его жену увезли в роддом

10:10 | 26.06.2020

Фото: krasnodar.bezformata.com

В Свердловской области будут судить 29-летнего екатеринбуржца, напавшего на салон сотовой связи в Березовском в день, когда его супругу увезли в роддом, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.



Стоит отметить, что мужчина раньше был сотрудником органов внутренних дел. На нападение он пошел в маске и перчатках, а также взял с собой травматический пистолет.



«В день, когда супругу обвиняемого увезли в родильный дом, он решился реализовать преступный план: пришел в салон сотовой связи, направил взведенный пистолет в сторону двух женщин-продавцов и потребовал передать ему дорогостоящие сотовые телефоны. После того, как его требования были выполнены, скрылся с места происшествия, а похищенные телефоны стоимостью более 50 тыс. рублей сбыл», - сказали в прокуратуре.



Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»