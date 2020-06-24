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09:40 | 26.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Рабочая группа обсудила с общественниками реконструкцию парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге

Вчера, 25 июня, представители администрации Екатеринбурга совместно с представителями подрядной организации в очередной раз встретились с общественниками и обсудили реконструкцию парка за Дворцом молодежи.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, председатель Экологического совета при Главе Екатеринбурга Ольга Старцева рассказала, что подготовлено экспертное заключение по результатам обследования парка, содержащее рекомендацию по увеличению хвойных деревьев.

«Участники встречи договорились считать концепцией реконструкции парка максимальное сохранение и увеличение зелёного массива парка, не перегружать общественное пространство объектами развлечений», - сказали в мэрии.

Также они решили, что проект должен предусматривать дополнительные мачты освещения и световые порталы, чтобы маршруты горожан были безопасными.

Напомним, ранее мы сообщали, что жители города снова собирались на протестную акцию. Они недовольны, что проект предусматривает вырубку деревьев и лишние объекты благоустройства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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