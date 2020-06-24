Новости дня
09:40 | 26.06.2020
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Рабочая группа обсудила с общественниками реконструкцию парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге
Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, председатель Экологического совета при Главе Екатеринбурга Ольга Старцева рассказала, что подготовлено экспертное заключение по результатам обследования парка, содержащее рекомендацию по увеличению хвойных деревьев.
«Участники встречи договорились считать концепцией реконструкции парка максимальное сохранение и увеличение зелёного массива парка, не перегружать общественное пространство объектами развлечений», - сказали в мэрии.
Также они решили, что проект должен предусматривать дополнительные мачты освещения и световые порталы, чтобы маршруты горожан были безопасными.
Напомним, ранее мы сообщали, что жители города снова собирались на протестную акцию. Они недовольны, что проект предусматривает вырубку деревьев и лишние объекты благоустройства.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:02 | 26.06.2020
В ноябре в Екатеринбурге пройдёт фестиваль документального кино «Россия»
13:43 | 26.06.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе туристы
13:30 | 26.06.2020
В Краснокамск пришла первая «Ласточка»
13:26 | 26.06.2020
В селе Горный Щит будет закрыто движение по улице Свердлова
13:06 | 26.06.2020
Свердловские врачи вылечили 290 пациентов с COVID-19
12:57 | 26.06.2020
В Свердловской области скончались ещё 3 человека с коронавирусом
12:55 | 26.06.2020
Ежесуточный прирост инфицированных в Прикамье – 1,7%
12:51 | 26.06.2020
В России выявили еще 6800 случаев COVID-19
12:50 | 26.06.2020
Проезд по перекрестку улиц Газеты «Звезда» и Петропавловская в Перми ограничен из-за перекладки теплосети
12:48 | 26.06.2020
В Прикамье выявлено 58 случаев коронавируса
12:46 | 26.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 193 человека
12:22 | 26.06.2020
Выявлены новые факты продажи фальсифицированного кабеля
12:08 | 26.06.2020
За выходные погода в Перми не улучшится
12:01 | 26.06.2020
На улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге ограничено движение
12:00 | 26.06.2020
Пермь сможет принимать турниры по экстремальному спорту в экстрим-парке
11:09 | 26.06.2020
На суд над схиигуменом Сергием в Екатеринбург прилетела Ксения Собчак
10:50 | 26.06.2020
Более 600 тысяч свердловских семей получили выплаты на общую сумму 8,7 млрд рублей
10:26 | 26.06.2020
В Екатеринбурге оштрафовали мать, не платившую алименты ребенку
10:10 | 26.06.2020
Екатеринбуржец напал на салон сотовой связи в день, когда его жену увезли в роддом
09:40 | 26.06.2020
Рабочая группа обсудила с общественниками реконструкцию парка XXII Партсъезда в Екатеринбурге
09:23 | 26.06.2020
Схиигумен Сергий не собирается на второе заседание суда в Екатеринбурге
09:02 | 26.06.2020
В Екатеринбурге ищут 89-летнего мужчину
22:10 | 25.06.2020
Губернатор Свердловской области рассказал о логике снятия ограничений
20:56 | 25.06.2020
Евгений Куйвашев обсудил с «Уралом» перспективы развития клуба
20:27 | 25.06.2020
В Свердловской области за сутки на COVID-19 обследовано 8046 человек
19:53 | 25.06.2020
Екатеринбуржцы вышли на очередную акцию за изменение проекта реконструкции парка XII Партсъезда
18:30 | 25.06.2020
В Нижнем Тагиле будут судить молодую пару, причастную к сбыту наркотиков
18:14 | 25.06.2020
Митрополит Кирилл проголосовал за поправки в Конституцию в Екатеринбурге
18:02 | 25.06.2020
В Екатеринбурге изменят маршрут трёх автобусов