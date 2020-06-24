В Екатеринбурге ищут 89-летнего мужчину

09:02 | 26.06.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге ищут 89-летнего Докучаева Владимира Васильевича. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина ушел из дома 25 июня и не вернулся.



Рост мужчины 158 см, он нормального телосложения. У Докучаева седые волосы и карие глаза, обычно он ходит с палочкой, носит бороду и усы.



Последний раз пенсионера видели одетым в синюю ветровку, голубую клетчатую рубашку, черные трико, синие тапочки со шнуровкой и синюю кепку.



Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Докучаева, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»