Евгений Куйвашев обсудил с «Уралом» перспективы развития клуба

20:56 | 25.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с руководством ФК «Урал» предварительные итоги сезона и перспективы развития клуба, приняв участие в заседании совета директоров команды, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



«Сейчас эпидситуация в Свердловской области постепенно стабилизируется, мы пошагово снимаем ранее введенные ограничения. И вот уже 20 июня футбольный клуб «Урал» провел первую после вынужденного перерыва игру на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» с казанским «Рубином», на которой присутствовали болельщики. Было видно, что все соскучились по игре: и спортсмены, и болельщики», — сказал губернатор.



По словам вице-президента клуба Александра Левина, сегодня совет директоров проводит только промежуточные итоги сезона, прерванного из-за пандемии.



Губернатор выразил надежду, что спортмены, руководство клуба и болельщики достойно преодолеют все временные трудности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»