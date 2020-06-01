20:01 | 25.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова досрочно проголосовала по поправкам в Конституцию РФ, об этом рассказали в администрации Екатеринбурга.



«Я всегда стараюсь проголосовать при первой возможности. Процедура, которая заняла у меня 3 минуты, полностью безопасна, все санитарные нормы соблюдаются. 11 стран провели выборы в период пандемии, и Россия учла их опыт. У нас активные наблюдатели и СМИ, и я настроена на то, чтобы выезжать на все сообщения и жалобы в эти дни. Моя задача – слушать людей. Наш регион – один из самых демократичных. Будем просить избирком вмешиваться в случае нарушений», - сказала Мерзлякова.



Напомним, ранее мы сообщали, что досрочно по поправкам в Конституцию проголосовал губернатор Евгений Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»