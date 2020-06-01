Губернатор Свердловской области досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию

18:40 | 25.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию РФ.



«С сегодняшнего дня в Свердловской области открыты 2532 участка для голосования по поправкам в Конституцию. Я тоже сходил выразить своё мнение. Заодно проверил, как выполняются санитарные требования. Напоминаю, что все участки должны дезинфицироваться, организаторы и голосующие должны быть в масках», - написал губернатор в своем Instagram.



Напомним, ранее мы писали, что досрочно свое мнение о поправках выразили митрополит Кирилл и глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»