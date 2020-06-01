В Нижнем Тагиле будут судить молодую пару, причастную к сбыту наркотиков

18:30 | 25.06.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в суд направили уголовное дело в отношении молодой пары, причастной к незаконному сбыту наркотиков, об этом рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижетагильское».



Девушку и молодого человека задержали в феврале в лесополосе по улице Лебяжинской. Увидев сотрудников полиции, молодой человек выбросил на землю сверток с наркотическим веществом. На месте задержания были обнаружены тайники для «закладок». Также вещество было обнаружено в доме у пары. В общей сложности у них изъяли около 200 грамм наркотика.



Было установлено, что незаконной деятельностью пара начала заниматься в августе 2019. Их недельная выручка составляла около 80 тысяч рублей.



Теперь паре грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»