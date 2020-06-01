В Екатеринбурге изменят маршрут трёх автобусов

18:02 | 25.06.2020

В Екатеринбурге изменят схему движения трёх автобусов – № 56, 56б и 59. Речь идёт о переносе их конечной остановки.



Автобусы будут ехать до «Площади 1-й Пятилетки» по улице Машиностроителей (конечная троллейбусов №17). Таким образом, данные маршруты станут немного короче – сейчас конечная остановкой «УЗТМ».



Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», изменение произойдёт 1 июля.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»