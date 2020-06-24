Роман Кравченко досрочно проголосовал по поправкам в Конституцию

15:59 | 25.06.2020

Глава Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Свой голос он отдал на участке 1672, расположенном в здании школы № 136. Роман Кравченко воспользовался возможностью проголосовать досрочно.



Всего в Орджоникидзевском районе открыты 99 участков для голосования.



Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района: «Конституция – это основа основ государства. Именно здесь расписана система сдержек и противовесов, обеспечивающая строгое соблюдение демократических принципов. Поэтому, каждый должен высказаться. Да и вообще, позволять другим решать за себя – далеко не самая эффективная и успешная жизненная позиция. Поэтому, я призываю всех орджоникидзевцев выбрать время и высказать свое мнение по вопросу, который касается всех без исключения».

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